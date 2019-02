Bombardeios perto de Damasco matam 23 civis

Beirute – Pelo menos 23 civis morreram nesta quinta-feira, entre eles quatro menores, e dezenas ficaram feridos por bombardeios de aviões de guerra de identidade desconhecida no povo de Deir al Asafir, ao leste de Damasco, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Os aparelhos efetuaram 14 ataques aéreos contra uma zona em que ficam um hospital e uma escola dessa cidade, localizada na região de Ghouta Oriental, o principal reduto da oposição na periferia de Damasco.

Entre os mortos há, além dos menores, quatro mulheres, oito pessoas sem identificação, dois voluntários policiais e um membro da Defesa Civil.

Ontem à noite, houve enfrentamentos entre as forças do regime e combatentes de facções islâmicas, entre as quais figura a Frente al Nusra, filial síria da Al Qaeda, em Ghouta Oriental.

Segundo a ONG, nas últimas semanas, os soldados governamentais tentaram avançar nessa área e cercar Deir al Asafir, onde residem cerca de 2,7 mil famílias.

Atualmente, está vigente um cessar-fogo na Síria, iniciado em 27 de fevereiro, entre o governo e a Comissão Suprema para as Negociações, a mais importante aliança opositora.

Do cessar-fogo estão excluídos a Frente al Nusra e o grupo terrorista Estado Islâmico.

A Síria sofre um conflito desde março de 2011, que deixou mais de 270 mil mortos, de acordo com os últimos números divulgados pelo Observatório.

