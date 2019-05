Bombardeios de Israel matam mais seis em Gaza, entre eles uma grávida

Cidade de Gaza – Bombardeios das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) em resposta ao lançamento de foguetes da Faixa de Gaza provocaram a morte na tarde deste domingo de mais seis palestinos, entre eles uma mulher grávida, o que eleva para 16 no número de vítimas fatais palestinas, além de três civis em Israel.

Três membros de uma mesma família morreram após bombardeios israelenses no norte da Cidade de Gaza, entre os quais havia uma gestante, a segunda mulher grávida vitimada na atual escalada de violência, a pior desde 2014, informou o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza.

Ontem, quatro palestinos morreram no total, dois deles combatentes e uma mulher grávida e seu bebê de 14 meses, mas hoje Israel garantiu que estas últimas vítimas não foram vitimadas por um dos seus mísseis, mas por um foguete disparado pelo movimento islamita Hamas, uma versão que o grupo palestino nega.

Neste domingo já são 12 palestinos mortos no total, pelo menos sete integrantes de milícias armadas, um deles acusado de ser o operador financeiro do Irã para organizações da Faixa, que foi morto em um ataque seletivo de Israel quando circulava com o seu carro na Cidade de Gaza.

Outros dois palestinos morreram na tarde de hoje em um ataque da Força Aérea Israelense no campo de refugiados de Bureij, que pertenciam às brigadas Al Quds, o braço armado da Jihad Islâmica, e outro perdeu a vida nos bombardeios em Rafah, ao sul de Gaza.

As sirenes antiaéreas continuam soando nas comunidades israelenses vizinhas à Faixa na pior escalada de violência desde 2014, na qual as milícias palestinas lançaram mais de 600 foguetes, que foram respondidos por bombardeios de Israel contra mais de 250 alvos militares em Gaza. EFE