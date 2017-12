Bombardeio da força aérea da Síria deixa 10 mortos

Cairo- Pelo menos dez pessoas, entre elas duas mulheres e uma criança, morreram neste domingo em um bombardeio da aviação síria nas áreas controladas pelas facções islâmicas na província síria de Idlib, no noroeste do país, segundo informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Os enfrentamentos explodiram entre os combatentes das facções islâmicas e o Organismo de Libertação do Levante, aliança formada em torno da ex-filial síria da Al Qaeda, de uma parte; e as tropas sírias – que contam com o apoio da aviação militar – por outra, indicou a fonte.

A ONG detalhou que a aviação matou oito pessoas, entre elas uma mulher e uma menor, na cidade de Kafr Siyna, enquanto outra mulher foi abatida em Maarat Harma e um homem morreu no município de Halba.

Ontem, as forças governamentais sírias avançaram nas províncias de Idlib e na província vizinha de Hama e tomaram o controle da localidade de Atshan e outras áreas, após enfrentamentos com fações armadas.

Quase toda Idlib está sob o controle de fações islâmicas entre as quais figura o Organismo de Libertação do Levante. EFE