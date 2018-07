Bomba vulcânica perfura teto de navio e deixa mais de 20 feridos no Havaí

Washington – Pelo menos 23 pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira no Havaí, nos Estados Unidos, por uma bomba vulcânica que perfurou o teto de um navio turístico, segundo informou a Agência de Defesa Civil do condado.

As autoridades locais explicaram através do Twitter que uma bomba vulcânica, do tamanho de uma bola de basquete, atravessou a coberta de uma embarcação no porto de Wailoa em Hilo, no Havaí, às 7h (horário local, 14h de Brasília), deixando várias pessoas feridas.

Pelo menos quatro pessoas foram transferidas em ambulância a um hospital local, incluindo uma mulher que se encontra em estado “grave” com um fêmur fraturado, segundo as autoridades.

Entre os outros feridos, nove se dirigiram ao hospital pelos seus próprios meios, indicou o Departamento de Bombeiros local, citado pelo jornal “Honolulu Star-Advise”, que descreveu os ferimentos destes como “superficiais”.

Além do teto perfurado, o navio sofreu danos em diferentes partes da sua superfície, tal como mostram fotografias divulgadas pela agência de defesa havaiana.

A Divisão de Conservação e Recursos do Departamento de Terras e Recursos Naturais do Havaí está investigando os motivos deste incidente inesperado.

Hilo é a cidade mais populosa da Ilha Grande do Havaí, com cerca de 45.000 habitantes, mas a localidade com mais moradores do estado havaiano é a sua capital, Honolulu, que se encontra na ilha de Oahu e conta com mais de 350.000 residentes.

Há dois meses, o vulcão de Kilauea, na ilha do Havaí, está em erupção e esteve vertendo lava ao oceano.

As autoridades advertiram então do risco de aproximar-se à lava que entra no mar, já que pode criar nuvens de ácido e cristais.