Bomba explode em frente ao Tribunal de Apelações de Atenas

Atenas – Uma bomba explodiu na madrugada desta sexta-feira, na porta do Tribunal de Apelações de Atenas, na Grécia, sem causar vítimas, mas diversos danos materiais, de acordo com informações da polícia.

A explosão aconteceu por volta das 3h25 (hora local) e por enquanto, a autoria do ataque é desconhecida, mas 40 minutos antes de ocorrer, houve um aviso para um jornal.

Na chamada em questão uma pessoa afirmou que não se tratava de uma brincadeira e exigiu que se esvaziasse o edifício do tribunal e o prédio ao lado.

A explosão causou vários danos na fachada do edifício e detonou vidros nos arredores.

Segundo as primeiras informações divulgadas pela imprensa local, a bomba-relógio estava em uma mochila que foi depositada por duas pessoas que fugiram em uma moto.

Um forte dispositivo policial isolou toda a área, que ficou fechada ao tráfego.

A brigada antiterrorismo assumiu a investigação do caso, disse um porta-voz da polícia.

No dia 20 de abril deste ano, uma bomba similar explodiu na frente de uma filial do Eurobank, no centro de Atenas.

Este tipo de ataques, que acostumam causar danos materiais mas não pessoais, são relativamente frequentes na Grécia e nos últimos anos acostumam ser reivindicado por membros de grupos anarquistas.