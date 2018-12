Bomba explode em frente à TV grega sem causar vítimas

Atenas – Uma bomba explodiu esta madrugada em um bairro da periferia de Atenas em frente ao prédio que abriga a rede de televisão privada “Skai”, sem causar vítimas, mas sim vários danos materiais, informou a Polícia local.

A explosão aconteceu às 2h35 (horário local, 22h35 de domingo em Brasília), depois que em torno de 1h50 (21h50) um indivíduo ligou para a rede de televisão “ANT” e ao portal informativo “Zougla.gr” avisando que a explosão aconteceria 45 minutos depois e que não se tratava de uma piada.

A Polícia teve tempo de esvaziar o prédio e estabelecer um amplo perímetro de segurança antes de e explosão acontecer.

Segundo informa a imprensa local, a explosão causou graves danos no interior do prédio e em vários andares explodiram janelas e paredes envidraçadas e vieram abaixo painéis dos tetos.

Fontes da Polícia citadas pela “Skai” disseram que as câmeras de segurança puderam captar como dois indivíduos se aproximaram do local, onde deixaram uma bolsa e fugiram de moto.

A Polícia isolou amplamente a região e a fechou para o trânsito.

No local estão especialistas do serviço antiterrorista, assim como homens do esquadrão antibomba para recolher provas e restos do dispositivo explosivo.

A ministra de Proteção Cidadã, Olga Yerovassili, foi no começo da manhã para a região junto com o chefe da Polícia grega, Aristides Andrikopoulos, para verificar a situação.