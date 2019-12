Bomba da 2ª Guerra Mundial faz cidade italiana ser evacuada

São Paulo – Mais de 10 mil pessoas residentes no centro histórico de Turim, na Itália, tiveram de ser retiradas de suas casas, neste domingo (1º), para que uma bomba inglesa da Segunda Guerra Mundial fosse desativada – informaram autoridades locais.

Os moradores da região próxima à Via Nizza, no centro da cidade italiana, foram evacuados, enquanto as autoridades pediram a outras 50.00 pessoas que deixassem sua residência a partir das 7h (hora local).

As medidas foram suspensas às 14h locais (10h em Brasília), quando os especialistas anunciaram a desativação da bomba com sucesso.

Trata-se de um artefato inglês MK IV de 500 libras, com um núcleo de 65 quilos de explosivos com dinamite, lançado durante o conflito pelos aviões aliados.