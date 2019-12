Bolívia dá 72 horas para diplomatas do México e Espanha saírem do país

La Paz — O governo interino da Bolívia declarou como ‘persona non grata’ nesta segunda-feira a embaixadora do México, María Teresa Mercado, e os diplomatas espanhóis Cristina Borreguero e Álvaro Fernández, além de outros, que terão 72 horas para deixar o país.

“Este grupo de representantes dos governos de México e Espanha lesou gravemente a soberania do povo e do governo constitucional da Bolívia”, afirmou a presidente interina do país, Jeanine Áñez, no Palácio de Governo de La Paz.

A Bolívia denunciou na sexta-feira passada que funcionários da Embaixada da Espanha compareceram acompanhados por “encapuzados” à residência de Mercado, que abriga antigos ministros do governo do ex-presidente Evo Morales que estão sendo processados por terrorismo e outras acusações.