Boko Haram se apodera de nova cidade na Nigéria

Kano – O grupo islamita armado Boko Haram tomou a cidade de Buni Yadi, no estado de Yobe, nordeste da Nigéria, anunciaram nesta quinta-feira uma autoridade política e habitantes que fugiram do local.

“Não há soldados em Buni Yadi e segundo os habitantes, membros do Boko Haram vêm e vão livremente”, declarou à AFP Abdullahi Bego, porta-voz do governador do estado de Yobe, Ibrahim Geidam. Habitantes que conseguiram fugir da cidade testemunharam execuções sumárias e saques pelo Boko Haram.

Segundo os habitantes que conseguiram fugir da cidade, os combates em torno de Buni Yadi aconteciam desde o fim de julho e os atacantes islamitas conseguiram dominar a prefeitura.

Os habitantes testemunharam execuções sumárias e saques realizados por militantes do Boko Haram.

A cidade de Buni Yadi, situada 60 km da capital do Estado de Yobe, já foi atacada várias vezes pelos islamitas.

No final de fevereiro, eles invadiram uma escola e mataram 43 pessoas.

Segundo a ONU, o Boko Haram domina as cidades de Damboa e de Gwoza, no estado vizinho de Borno.

O exército nigeriano disse ter retomado Damboa, mas a informação não foi confirmada de fonte independente.