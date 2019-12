Boca de urna indica maioria conservadora e permanência de Johnson

Londres – O Partido Conservador, do primeiro-ministro Boris Johnson, conseguiu 368 cadeiras na Câmara dos Comuns nas eleições realizadas nesta quinta-feira no Reino Unido, garantindo assim a maioria parlamentar, segundo uma pesquisa de boca de urna das redes de televisão “BBC”, “ITV” e “Sky”.

Nas últimas eleições, as pesquisas de boca de urna da BBC apontaram resultados muito parecidos com os finais. Em 2017, ela errou por 4 assentos, em 2015 por 22 e em 2010 teve uma previsão exata dos números oficiais.

A votação começou às 7h locais (4h de Brasília) e terminou às 22h (19h de Brasília). A expectativa é que os resultados sejam divulgados na sexta-feira (13).

Johnson, que vem se mostrando confiante em conseguir a maioria absoluta no Parlamento nas eleições desta quinta-feira, garantiu que negociará um acordo como “nenhum outro” com a União Europeia a partir do respaldo popular. “Não há nenhuma razão para que, entre janeiro e o fim do próximo ano, não concluiremos esse livre acordo comercial e tenhamos uma nova relação com a UE baseada em tarifas zero”, disse o primeiro-ministro