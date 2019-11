Bloomberg gasta US$ 100 milhões em propaganda contra Trump

O ex-prefeiro de Nova York Michael Bloomberg ainda não confirmou será ou não candidato às presidenciais de 2020, mas nesta sexta-feira lançou uma campanha publicitária contra o presidente americano Donald Trump que custou 100 milhões de dólares.

O bilionário, oitava fortuna do mundo segundo a revista Forbes, confirmou nesta sexta-feira em um tuíte o lançamento da campanha, anunciada inicialmente por seu conselheiro Howard Wolfson ao jornal The New York Times.

“Este é um desses momentos em que precisamos de todo mundo a bordo. Vamos lutar diretamente contra Trump”, escreveu.

As propagandas digitais, que não mencionam Bloomberg, mas se concentram na crítica a Trump, são divulgadas em quatro estados cruciais para ganhar as presidenciais: Arizona, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, que poderiam optar tanto por republicanos, como por democratas em novembro de 2020.