Bloco de Merkel e SPD chegam a acordo sobre imigrantes

Berlim – O bloco conservador da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o Partido Social-Democrata (SPD, na sigla em alemão), que negociam a formação de uma coalizão de governo no país, avançaram nas conversas nesta terça-feira, após chegarem a um acordo sobre o direito dos imigrantes de trazer consigo seus familiares.

O bloco de Merkel e os social-democratas esperam concluir as negociações no domingo.

O SPD deseja modificar alguns dos pontos já acordados em conversas preliminares a fim de fazê-los mais aceitáveis para sua militância.

Um dos pontos é sobre a autorização da entrada no país de familiares de imigrantes com um status menor ao de asilo político. Atualmente, os familiares não contam com essa autorização, mas essa norma expira em março.

Os partidos acordaram que, a partir de agosto, se permitirá a entrada no país de um máximo de mil imigrantes por razões familiares.

O ministro do Interior, Thomas de Maiziere, membro do partido de Merkel, qualificou as novas condições de “um acordo inteligente e equitativo” que permitirá a Alemanha “cumprir suas obrigações humanitárias em relação a famílias necessitadas” sem ser dominada por estrangeiros.

Fonte: Associated Press.