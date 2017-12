Bilionário palestino é detido na Arábia Saudita, dizem fontes

Amã – Sabih al-Masri, bilionário palestino e presidente do maior credor da Jordânia, o Arab Bank, foi detido na Arábia Saudita para questionamentos após uma viagem de negócios a Riad, disseram fontes familiares e amigos neste sábado.

Eles dizem que Masri, cidadão saudita e homem de negócios mais proeminente da Jordânia com participações em hoteis e bancos, foi detido após ir à capital saudita na semana passada, para reuniões de companhias das quais é proprietário.

Ele cancelou um jantar na terça-feira para o qual havia convidado amigos e homens de negócios a sua volta.

Masri não foi encontrado para comentar. As autoridades sauditas não responderam aos pedidos por comentários.

Confidentes dizem que Masri havia sido alertado a não viajar para a Arábia Saudita após prisões em massa de realezas sauditas, ministros e executivos no mês passado no maior expurgo da elite afluente do reinado em sua história moderna.

Masri, que originalmente vem de uma família de comerciantes proeminentes de Nablus, na Cisjordânia ocupada por israelenses, acumulou uma fortuna por sua parceria com sauditas influentes em um negócio de mantimentos para abastecer tropas durante a operação militar liderada pelos EUA para retomar o Kuwait do Iraque na Guerra do Golfo em 1991.

A família de Masri está entre as famílias palestinas mais ricas, com participações majoritárias em negócios imobiliários, hoteis e empresas de telecomunicações estabelecidas nos territórios após um acordo com Israel em 1993.