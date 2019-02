Big Ben está se inclinando

Londres – A famosa torre do relógio do Palácio de Westminster, conhecido no mundo todo como Big Ben, desenvolveu uma ligeira inclinação, mas apesar disso, demoraria milhares de anos para a construção ficar igual à italiana torre de Pisa, anunciou nesta terça-feira o Parlamento britânico.

Um estudo realizado para a ampliação de uma das linhas do metrô revela que o Big Ben se inclinou 0,26 graus em direção ao noroeste, o que significa que seu ponto mais alto registra um desvio de meio metro em relação ao seu eixo.

Apesar dessa inclinação, perceptível apenas para um observador muito atento, a torre não corre perigo de se desestabilizar, segundo especialistas.

‘Estamos falamos de movimentos muito pequenos’, declarou à imprensa britânica John Burland, engenheiro do Imperial College de Londres, que participou da elaboração do estudo.

Burland, que também trabalhou na torre de Pisa, dúvida que o famoso relógio londrino chegue a alcançar a inclinação de cinco graus que apresenta o monumento italiano do século XII. ‘Ao ritmo atual, levaria uns dez mil anos chegar a esse ponto’, assegurou o engenheiro.

Segundo o relatório, o movimento do Big Ben no edifício de estilo neogótico das Casas do Parlamento britânico, reconstruídas após um incêndio em 1834, foi de menos de um milímetro ao ano desde que os analistas começaram a medir essa inclinação, nos anos 70.

A construção de uma linha do metrô, nos anos 90, afetou os alicerces da torre, o que acelerou levemente essa evolução natural.

De acordo com as informações do Parlamento, no entanto, a inclinação do Big Ben, que tem 96 metros de altura, pode ter sido originada durante a própria construção da torre, que se completou em 1858, pois os fundamentos da edificação podem ter sido colocados em terreno desnivelado.

‘Há uma ligeira inclinação, que supervisionamos com frequência’, declarou Mike McCann, o empregado parlamentar encarregado de conservar o Big Ben. ‘Os deputados não devem se preocupar com isso em seus trabalhos’ assegurou o funcionário.

No entanto, afirmou McCann, ‘encorajamos os turistas que tentem perceber a inclinação’, que apesar do rebuliço que o assunto causou recentemente, ‘é perceptível há décadas’.

Para conseguir fazer isso, o funcionário diz que o observador deve estar num terreno completamente plano e com a cabeça reta, o que é muito difícil, segundo McCann.