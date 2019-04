Biden arrecada US$ 6,3 milhões nas primeiras 24 horas de campanha

Washington – Joe Biden, pré-candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, arrecadou 6,3 milhões de dólares nas primeiras 24 horas de sua campanha, desempenho superior ao de todos os seus rivais.

Biden, de 76 anos, angariou o grosso dos recursos por meio de pequenas contribuições, das quais 97 por cento foram menores que 200 dólares, disse o porta-voz da campanha, TJ Ducklo, no Twitter.

Foi o melhor desempenho em um primeiro dia de campanha entre todos o pré-candidatos democratas, incluindo Bernie Sanders, que arrecadou 5,9 milhões de dólares, e Berto O’Rourke, que angariou 6,1 milhões de dólares.

Antes de entrar na corrida, na quinta-feira, Biden foi alvo de especulações sobre se conseguiria atrair pequenas doações por meio da Internet – o que tem sido visto como um teste de viabilidade e apoio no Partido Democrata.

Para se habilitar ao primeiro debate, em junho, os pré-candidatos devem receber doações de 65 mil doadores diferentes. Biden alcançou a marca nas primeiras 12 horas de sua campanha, disse Ducklo.

Biden foi vice do presidente Barack Obama por dois mandatos. Ele disputa com outros 19 postulantes o posto de candidato presidencial democrata, que deve provavelmente enfrentar o atual presidente, Donald Trump, nas eleições gerais do ano que vem.