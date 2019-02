Bernie Sanders está perdendo tempo ao concorrer à Casa Branca, diz Trump

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que o senador independente Bernie Sanders (Vermont) fez uma “grande corrida” pela presidência em 2016, mas acredita que ele “perdeu seu tempo”. Aos 77 anos, Sanders anunciou pela manhã que tentará novamente se tornar o candidato do Partido Democrata a concorrer à Casa Branca em 2020.

“Eu gosto de Bernie”, disse Trump no Salão Oval da Casa Branca. De acordo com o presidente, o senador independente também indica posições duras no comércio. No entanto, para Trump, “o problema é que ele não sabe o que fazer sobre isso. Estamos fazendo algo muito espetacular no comércio”.

Trump observou, ainda, que muitos candidatos estão anunciando que desejam concorrer à presidência dos EUA 2020, mas disse que apenas um pode ganhar o posto. “E serei eu”, comentou o republicano. Fonte: Associated Press.