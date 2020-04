Bernie Sanders abandona corrida democrata para presidência dos EUA

Após um desempenho abaixo do esperado nas prévias democratas, o pré-candidato e senador de Vermont, Bernie Sanders, desistiu nesta quarta-feira, 8, de concorrer à nomeação do partido para enfrentar Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, que acontecem em novembro. A informação foi publicada pelo The New York Times, CNN e BBC.

O político anunciou sua decisão em conferência telefônica com sua equipe de campanha e enviou à imprensa um comunicado: “Senador Bernie Sanders na quarta-feira anunciou que está suspendendo sua campanha a presidente durante conferência com sua equipe”, apontou o texto. O senador deverá fazer um pronunciamento em minutos para explicar sua decisão aos seus apoiadores.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020