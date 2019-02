Berlim pede explicações a Londres sobre espionagem

Berlim – A ministra alemã da Justiça, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, pediu ao governo britânico que explique a seus parceiros europeus sua atividade de espionagem das comunicações eletrônicas, em duas cartas a que a AFP teve acesso nesta quarta-feira.

Segundo documentos revelados na semana passada ao jornal The Guardian por Edward Snowden, ex-consultor da Agência Nacional de Segurança (NSA) dos Estados Unidos, os serviços de inteligência britânicos têm acesso a cabos de fibra ótica que desempenham um importante papel na vigilância das comunicações mundiais.

Este programa, batizado de Tempora, “causou uma grande inquietação na Alemanha”, escreveu a ministra da Justiça nas cartas ao ministro britânico, Christopher Grayling, e à ministra britânica do Interior, Theresa May.

“Eu agradeceria se explicasse a base legal sobre a qual se apoiam estas medidas, se são suspeitas concretas que geram esse monitoramento ou se são captados todos os dados sem nenhuma prova de delito, se os juízes têm que autorizar essas medidas, qual é o funcionamento concreto, que dados são armazenados e se os cidadãos alemãos foram afetados”, detalha a carta.

Leutheusser-Schnarrenberger propôs que a Grã Bretanha dê suas respostas “em um contexto europeu com ministros, por exemplo, durante a reunião informal do Conselho de Justiça e Assuntos Interiores, no meio de julho”.

Este conselho abordará a regulação europeia da proteção de dados. Este é um tema bastante delicado na Alemanha devido às ditaduras do passado. Na época da República Democrática Alemã, milhões de pessoas foram vigiadas pelo regime comunista.