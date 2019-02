Benjamin Netanyahu renuncia ao cargo de ministro das Relações Exteriores

Jerusalém — O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nomeou um ministro do exterior interino após ele mesmo ter ocupado o cargo nos últimos quatro anos.

Netanyahu anunciou no domingo que o ministro dos Transportes, Israel Katz, serviria como ministro das Relações Exteriores até a formação de um novo governo após as eleições de abril.

Um número razoável de governadores fez uma petição à Suprema Corte de Israel contra o excesso de cargos de Netanyahu depois que ele assumiu a pasta do ministro da Defesa no final do ano passado. Netanyahu também serve como ministro da saúde de Israel.

Katz recentemente terminou em primeiro lugar entre os ministros nas primárias do partido Likud no poder, e a indicação solidifica sua posição como principal vice-candidato e sucessor de Netanyahu. Katz diz que vai concorrer a presidente do partido e primeiro-ministro depois que Netanyahu se aposentar. Fonte: Associated Press.