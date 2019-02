BCE reduz em um quarto de ponto sua taxa básica de juros

Frankfurt – O Banco Central Europeu (BCE) reduz nesta quinta-feira sua principal taxa de juros a níveis históricos (1%) e anunciou operações de empréstimo para melhorar a liquidez dos bancos, num momento em que a Eurozona se vê atacada pela crise da dívida e pelo estancamento econômico.

O BCE reduziu sua principal taxa de juros em um quarto de ponto, a 1%, horas antes de uma crucial reunião europeia esta noite em Bruxelas para tratar de salvar a união monetária.

Após esta decisão, a taxa básica do BCE voltou a seu mínimo histórico, que já havia sido registrado entre maio de 2009 e abril de 2011.

O instituto emissor anunciou ainda que lançará operações de empréstimo aos bancos a 36 meses de prazo, com taxa fixa e com quantias ilimitadas, disse seu presidente, Mario Draghi.

O BCE ampliará seus empréstimos para permitir que os bancos com maiores dificuldades tenham acesso ao financiamento.

Draghi pediu aos dirigentes europeus para que façam o máximo possível no tocante às reformas, para que os mercados recuperem a confiança na Eurozona.

O presidente do BCE excluiu novamente a possibilidade de intervir no mercado da dívida pública, tal como o pedem certos Estados da região. As compras da dívida feitas pelo BCE são “limitadas” e temporais”, reiterou.

Esta afirmação provocou de imediato quedas nas principais bolsas europeias na quinta-feira pela tarde.

Por outro lado, o BCE reduziu drasticamente sua previsão de crescimento na Eurozona em 2012, de 1,3% a 0,3%, devido à “forte incerteza vinculada à crise da dívida”, disse Draghi.

Para 2011, o BCE manteve sua previsão de crescimento em 1,6% e para 2013 a fixou em 1,3% na Eurozona, integrada por 17 dos 27 países da União Europeia.

Quanto à inflação, o BCE prevê alta de 2,7% em 2011, 2% em 2012 e 1,5% em 2013.

* Matéria atualizada às 13h40