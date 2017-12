Batida entre ônibus e caminhão deixa ao menos 36 mortos no Quênia

Nairóbi.- Pelo menos 36 pessoas morreram em uma colisão de um caminhão com um ônibus, neste domingo, na estrada de Nakuru, ao norte de Nairóbi, capital do Quênia, de acordo com informações da imprensa local.

No local do acidente, 30 mortes foram confirmadas, enquanto outras seis pessoas não resistiram aos ferimentos no hospital para aonde foram encaminhadas e existe o temor de que o número de vítimas aumente.

Por volta das 3h30 (hora local), o ônibus, que seguia para Nairóbi, invadiu a pista contrária e colidiu com um caminhão em Migaa, ao longo da estrada que liga Nakuru e Eldoret, no centro sul do país.

Entre as pessoas que perderam a vida está o motorista do caminhão, e outros 28 corpos retirados do ônibus.

Segundo as primeiras investigações, o ônibus viajaria com excesso, disse o oficial de trânsito do vale do Rift, Zero Arome, afirmando que no momento do acidente, 46 pessoas estavam no coletivo.

Entre as vítimas que morreram no hospital havia crianças de 2 meses, 2 e 10 anos. Todos os corpos foram levados para o necrotério do Condado de Nakuru.