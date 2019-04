Batalhas de armas com água marcam a chegada do Ano Novo tailandês

Bangcoc – Armados com mangueiras, canhões de água e baldes, milhares de tailandeses e estrangeiros começaram neste sábado as batalhas de água pelas ruas da Tailândia para comemorar o tradicional Ano Novo, que será celebrado no país até a próxima terça-feira.

Durante estas datas, nem policiais ou monges se livram de um banho, caso encontrem alguma pessoa que esteja participando da festa, conhecida em tailandês como Songkran e que atrai anualmente diversos turistas.

As autoridades voltaram este ano a alertar sobre o consumo excessivo de álcool, o que aumenta os casos de acidentes de trânsito fatais, e também contra roupas consideradas “excessivamente eróticas” geralmente usadas pelos jovens.

Segundo o jornal “Khaosod”, a polícia anunciou que vai denunciar os que promoverem o álcool em fotos nas redes sociais ou quem aparecer em trajes sensuais, que são puníveis com condenações de até 5 e 1 ano de prisão, respectivamente.

A coroação do monarca, Vajiralongkorn, será celebrada no próximo mês, razão pela qual as autoridades limitaram a instalação de palcos e alto-falantes em zonas turísticas de Bangcoc.

Além das batalhas de água, em comunidades locais como em Ko Kret, ao norte de Bangcoc, cerimônias tradicionais serão realizadas, entre elas rituais diante de estátuas de Buda.

O Songkran, que vem do sânscrito “samkranti” (“movimento astrológico”), coincide com o final da estação seca que precede as chuvas de monção, muito importante para as culturas de arroz na região.

De origem provavelmente animista, o festival também se refere aos mitos hindus e hoje, para muitos tailandeses, é uma celebração familiar que inclui visitas ao templo budista.

Originalmente, a data do Ano Novo era calculada segundo o calendário solar, quando o sol passava do signo de Áries para o de Touro, mas hoje em dia é celebrado em alguns dias fixos do 13 a 15 de abril, que ao cair este ano no final de semana, será prolongado até terça-feira.

Durante estes dias, o Ano Novo também é celebrado em outros países como Laos, Cambodja, Mianmar, no sul da China e no nordeste da Índia. EFE