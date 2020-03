Base com soldados dos EUA no Iraque é atacada por 10 foguetes

São Paulo — A base militar iraquiana Taji, que abriga soldados americanos, foi atacada por 10 foguetes nesta quarta-feira (11). Não há notícias sobre vítimas. As informações são da agência AFP.

De acordo com autoridades do exército do Iraque, esta já é a 22ª ofensiva contra instalações norte-americanas no país em cinco meses.

Ainda não houve reivindicações do ataque, e os Estados Unidos acusam facções armadas pró-Irã pela ação.

O Iraque é alvo de manifestações ininterruptas desde outubro do ano passado, com cobrança pela melhora dos serviços básicos e pelo fim da corrupção, com pedido de renúncia para toda a cúpula do governo do país.

A situação foi intensificada pelo conflito com o Irã, país acusado pelos Estados Unidos de ser o responsável pelos ataques na região.

O embate piorou com uma ofensiva norte-americano ao Iraque, que acabou com a morte do general iraniano Qassem Soleimani no início deste ano.