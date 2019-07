Barry torna-se furacão ao atingir Louisiana

Nova Orleans – A tempestade Barry foi atualizada para o status de furacão neste sábado, quando se deslocou para a Louisiana com ventos máximos sustentados de 120 km/h, e seu centro deve atravessar a costa nas próximas horas, disse o National Hurricane Center (NHC).

Barry deve rapidamente enfraquecer abaixo da força de furacão enquanto se desloca para o continente, disse o NHC em um boletim, e deve enfraquecer abaixo da força das tempestades tropicais em 24 a 36 horas.

É o primeiro furacão do Atlântico em 2019.

A tempestade chegou perto da força do furacão por volta das 7 da manhã, hora local. Estava em vias de atingir a força dos furacões pouco antes de cruzar a costa da Louisiana, a sudoeste de Nova Orleans, informou o Serviço Nacional de Meteorologia.

As previsões de que fosse atingir o solo foram adiadas do nascer do sol para o final da manhã ou início da tarde, enquanto a tempestade se arrastava pela costa do golfo a cerca de 5 km/h, informaram os meteorologistas do Centro Nacional de Furacões no início do sábado.

Autoridades instaram os cidadãos a garantir propriedade, estocar provisões e abrigar no local. No entanto, alguns moradores nervosos optaram por fugir da cidade, e autoridades do turismo relataram um abrupto êxodo de visitantes de fora da cidade na sexta-feira.

As retiradas obrigatórias foram ordenadas em áreas costeiras periféricas além da proteção de diques nas paróquias vizinhas de Plaquemines e Jefferson, ao sul da cidade.

Chuvas já estavam atingindo a costa antes do amanhecer, e mais de 62 mil residências e empresas na Louisiana ficaram sem energia às 7h, horário local, de acordo com o site de rastreamento PowerOutage.us.

Meteorologistas alertaram que chuvas torrenciais – até 60 cm em alguns lugares – poderiam causar inundações severas à medida que a tempestade se desloca para o interior do Golfo do México, onde as operações de petróleo e gás já reduziram a produção em quase 60%.

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou estado de emergência para a Louisiana na sexta-feira, liberando assistência federal contra desastres, se necessário.

A iminente tempestade poderia testar as defesas de inundação reforçadas desde a calamidade de 2005 do furacão Katrina, que deixou grande parte de Nova Orleans submersa e matou cerca de 1.800 pessoas.

(Por Collin Eaton e Kathy Finn; Reportagem adicional deGabriella Borter em Nova York e Rich McKay em Atlanta)