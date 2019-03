Barnier diz que Reino Unido precisa mudar de tática para solucionar Brexit

São Paulo – O principal negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, disse nesta quarta-feira que o governo do Reino Unido precisa mudar de tática e agir de forma efetiva diante da possibilidade de que o país deixe o bloco de forma desorganizada em cerca de duas semanas.

Ontem, o Parlamento britânico rejeitou por ampla maioria a última proposta de Brexit negociado com a UE pela primeira-ministra britânica, Theresa May. Hoje, os legisladores vão votar a possibilidade de um Brexit sem acordo.

Em discurso no Parlamento Europeu, Barnier ressaltou que a Casa dos Comuns – câmara baixa do Parlamento – disse “o que não quer”. “Agora, esse impasse só pode ser revolvido no Reino Unido”, afirmou.

Barnier também questionou se há sentido em adiar a saída do Reino Unido para além da data final prevista para o próximo dia 29.

Caso rejeitem mais tarde a proposta de Brexit sem acordo, os parlamentares irão decidir amanhã sobre a extensão da data para a implementação do Brexit. Com informações da Associated Press.