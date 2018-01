“Barco fantasma” norte-coreano é achado no Japão com 7 mortos

Tóquio – As autoridades do Japão encontraram um barco supostamente norte-coreano com sete cadáveres dentro na costa ocidental do país, que se somam a centena de casos semelhantes que aconteceram no ano passado, de acordo com informações da polícia local.

O barco de pesca ficou à deriva no último dia 10 na costa de Kanazawa (oeste do Japão), embora não tenha sido inspecionado até ontem, confirmou à Agência Efe, um porta-voz da polícia local, atribuindo a forte onda o atraso no regate dos corpos.

Embora os corpos estejam em estado de decomposição e ainda não tenham sido identificados, a polícia acredita que se trata de pescadores norte-coreanos, já que no barco de madeira – similar aos procedentes do país vizinho – foi encontrada uma insígnia do fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung.

Além dos sete cadáveres em avançado estado de decomposição, as autoridades locais encontraram também um oitavo corpo em uma costa próxima, mas ainda é desconhecido sua procedência e identidade.

Durante o ano passado, ocorreram 104 naufrágios deste tipo nas costas do Japão, entre eles, foram encontrados 35 corpos, disseram as autoridades japonesas.

Alguns especialistas destacam que o aumento das sanções internacionais à Coreia do Norte, juntamente com a escassez de colheitas em inverno, poderia ser o motivo que faça cada vez mais pescadores a se aventurarem para mais distante de seu país na busca de camarões, caranguejos ou lulas, muito populares no mercado local.