Barack e Michelle Obama são as pessoas mais admiradas dos EUA em 2018

São Paulo – Mesmo fora da Casa Branca há anos, o ex-presidente Barack Obama é o homem mais admirado dos Estados Unidos, posição que ocupa há mais de uma década, enquanto Michelle foi eleita a mulher mais admirada pela primeira vez, ultrapassando a ex-Secretária de Estado e ex-candidata à Presidência, Hillary Clinton.

O resultado é de uma pesquisa de opinião divulgada pelo Instituto Gallup e divulgada nesta quinta-feira, 27 de dezembro. O levantamento, que é anual, foi conduzido pela instituição no início de dezembro em todo o país.

Em segundo lugar na lista dos homens mais admirados do país está o atual mandatário dos EUA, o republicano Donald Trump. Sua colocação, contudo, não é comum para um presidente em exercício. Segundo a Gallup, é a primeira vez em 72 anos de pesquisa que um ocupante da Casa Branca não aparece em primeiro lugar.

Entre as mulheres, Michelle desbancou Hillary pela primeira vez em 17 anos. A advogada e ex-primeira dama está atualmente em turnê pelo país na promoção do seu livro, Becoming, que foi lançado em novembro de 2018 e já se tornou a obra mais vendida no país neste ano. Agora, Hillary aparece na terceira colocação atrás da apresentadora Oprah e Melania Trump aparece na quarta.