Banda favorita de Kim Jong-un pode tocar nos jogos olímpicos

São Paulo – Coreia do Norte e Coreia do Sul se encontraram hoje para discutir os planos de envio de um conjunto de músicos e artistas norte-coreanos para os jogos olímpicos de inverno, que começam no mês que vem em Pyeongchang, no Sul, em um movimento que aumenta a esperança de redução das tensões militares entre os dois países.

As delegações se encontraram em “Tongilgak” (Pavilhão da Unificação), na faixa norte da fronteira militarizada entre os dois países, que tecnicamente se mantêm em guerra há 65 anos.

A presença nas conversações de Hyon Song-wol, cantora principal da banda Moranbong, provocou especulações de que o grupo, conhecido como a resposta da Coreia do Norte ao fenômeno ocidental “Spice Girls”, poderá fazer parte do evento.

A banda formada somente por mulheres é xodó de Kim Jong Un, observa a rede americana CNN. Não à toa: as artistas foram pessoalmente escolhidas pelo líder supremo para formar o grupo, em 2012.

Suas músicas são conhecidas por fazerem propaganda ao governo Pyongyang, com canções como “Meu país é o melhor!”.

A reunião desta segunda-feira foi a segunda realizada pelos países rivais. Na semana passada, os países se encontraram pela primeira vez em mais de dois anos para discutir melhorias nas relações intercoreanas e a participação do Norte nos jogos olímpicos de inverno.

Para especialistas, a Coreia do Norte pretende usar as artes para promover uma imagem mais suave de seu país, já que o regime enfrenta duras sanções internacionais impostas após a série de lançamentos de mísseis e testes nucleares, relata a agência sul-coreana Yonhap.