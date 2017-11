Bali está em alerta máximo com vulcão Agung

São Paulo – A turística ilha de Bali na Indonésia está em alerta máximo diante da erupção do vulcão Agung. Situado a 3.142 metros de altitude, o vulcão é o ponto mais alto da ilha e, nos últimos dias, tem apresentado intensa atividade, com colunas de cinzas que chegam a três quilômetros de altura.

Cerca de 100 mil pessoas, que se encontram em 22 vilarejos nas redondezas de Agung, precisam forçosamente deixar suas casas por segurança. A última grande erupção do vulcão, ocorrida em 1963, matou mais de mil pessoas.

Pelo segundo dia consecutivo, os aeroportos da região seguem fechados, e podem permanecer assim pelos próximos dias. Famosa por suas praias e templos, Bali atrai mais de 3 milhões de visitantes por ano. Além de prejudicar o turismo na região, uma forte erupção vulcânica pode arruinar os plantios agrícolas da ilha.

Ainda que os especialistas não considerem provável uma erupção tão forte no presente, a Agência Nacional de Mitigação de Desastres da Indonésia disse que um evento semelhante poderia matar qualquer pessoa dentro de um raio de 10 quilômetros da cratera.

Os primeiros sinais de atividade sísmica intensificada no vulcão foram detectados em setembro e também levou à evacuação de 100 mil pessoas na ilha. Na semana passada, os tremores aumentaram, levando as autoridades locais a decretarem novamente a zona de exclusão no entorno do vulcão.

Há, ainda, a possibilidade do vulcão permanecer no seu nível atual de atividade por semanas e não entrar em erupção de forma violenta.