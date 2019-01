Aviões de Israel disparam mísseis contra Damasco e defesa síria intercepta

Beirute — A agência de notícias estatal da Síria noticiou que aviões de guerra israelenses dispararam mísseis contra a região de Damasco na sexta-feira, fazendo com que a defesa aérea síria derrubasse a maioria deles.

“Até o momento o ataque limitou-se a um dos armazéns do aeroporto de Damasco”, disse a agência de notícias SANA, citando uma fonte militar. O ataque ocorreu às 11h15 (horário local), disse ele.

A mídia estatal síria transmitiu imagens do que disseram ser as defesas aéreas disparando, com luzes brilhantes em meio ao céu noturno. Explosões foram ouvidas em um dos vídeos.

Israel realiza ataques na Síria como parte de sua estratégia para conter a influência do Irã, que apoiou o presidente Bashar al-Assad na guerra que eclodiu em 2011.

O último ataque israelense reportado pela mídia estatal síria havia sido em 25 de dezembro, quando um ataque com mísseis feriu três soldados sírios.