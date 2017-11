Avião turco faz aterrissagem de emergência por ameaça de bomba

Cartum – Um avião da companhia aérea Turkish que viajava de Nairóbi ao Cairo fez uma aterrissagem de emergência nesta quinta-feira no aeroporto de Cartum depois que um passageiro recebeu uma mensagem alertando da existência de uma bomba a bordo, informaram fontes oficiais.

O passageiro, de nacionalidade britânica, informou ao piloto da mensagem que tinha recebido, enquanto o avião sobrevoava território sudanês, e este entrou em contato com o Centro de Navegação Aérea do país solicitando uma pista de pouso, segundo informou o porta-voz da Autoridade de Aviação Civil, Abdelhafez Abdel Raheem.

O avião, com 127 passageiros a bordo, aterrissou em uma área isolada do aeroporto de Cartum.

Após sua aterrissagem, os passageiros foram evacuados e o aparelho foi inspecionado pelas autoridades sudanesas, que não encontraram bombas nem explosivos.

Segundo o porta-voz, está sendo realizada agora uma investigação com o passageiro britânico e o piloto, com presença de um enviado da embaixada do Reino Unido em Cartum.