Avião se parte ao aterrissar em aeroporto na Turquia

Istambul — Um avião com passageiros saiu da pista ao aterrissar nesta quarta-feira no aeroporto internacional Sabiha Gökçen, em Istambul, e se partiu em três, sem causar mortes, segundo a emissora turca “NTV”.

De acordo com o ministro da Comunicação turco, Mehmet Cahit Turan, o acidente ocorreu após uma aterrissagem difícil e deixou vários feridos, com base nos dados revelados até o momento.

“Nossas ambulâncias transportaram 52 pessoas feridas em Sabiha Gökçen para hospitais na região”, disse o governador da província de Istambul, Ali Yerlikaya, em comunicado.

As equipes de resgate trabalham para retirar da aeronave diversos pessoas que não conseguiram sair por conta própria. O avião, que havia decolado de Esmirna com 177 passageiros, derrapou e se partiu ao sair da pista.

Vídeos divulgados pela emissora turca mostravam um incêndio pequeno, que foi extinto após a intervenção dos bombeiros, e vários passageiros saindo do avião por buracos na fuselagem causados pelo rompimento das partes. A cabine do piloto aparece completamente separada do resto da aeronave.

O aeroporto internacional Sabiha Gökçen, o menor dos localizados em Istambul e que fica na parte asiática da cidade, foi fechado e os voos foram redirecionados para o aeroporto de Istambul, na parte europeia.