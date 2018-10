Avião que caiu na Indonésia teve problema de velocidade em voo anterior

Jacarta – O avião Boeing 737 MAX 8 da empresa Lion Air que caiu com 189 pessoas a bordo na segunda-feira teve problemas técnicos em seu voo anterior, incluindo “velocidade de voo não confiável”, disse uma autoridade do comitê nacional de segurança de transporte da Indonésia, nesta terça-feira.

“Houve problemas técnicos, um deles foi de fato velocidade de voo não confiável”, disse o vice-chefe do comitê, Haryo Satmiko, em entrevista coletiva, referindo-se a problemas com o avião durante voo de Denpasar, em Bali, para Jacarta, no domingo à noite.

“A causa do acidente ainda está sendo investigada e todos nós estamos curiosos para saber o que pode ter causado a queda”, disse.

Ele disse que o comitê tem uma gravação da conversa entre o piloto do JT610 e a torre de controle em Jacarta antes do acidente, bem como informações do público, incluindo comentários em mídias sociais.

“Também estamos pedindo informações do último piloto que voou de Denpasar para Jacarta, mas não encontramos o técnico”, acrescentou ele, referindo-se ao técnico que vistoriou a aeronave entre os dois voos.