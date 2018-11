Avião que caiu na Indonésia estava com dano no indicador de velocidade

Jacarta – O Comitê Nacional de Segurança de Transportes da Indonésia (KNKT) afirmou nesta segunda-feira que o indicador de velocidade do avião 737 MAX da Boeing que caiu na semana passada matando todas as 189 pessoas a bordo estava danificado em seus últimos quatro voos.

O dano foi revelado depois que o gravador de dados do avião foi acessado, disse a repórteres o chefe do KNKT, Soerjanto Tjahjono, acrescentando que está consultando a Boeing e autoridades norte-americanas para determinar quais ações devem ser tomadas para impedir problemas semelhantes em aviões do tipo por todo o mundo.

“Nós estamos formulando, com o Conselho Nacional de Segurança de Transporte dos EUA e com a Boeing, inspeções detalhadas sobre o indicador de velocidade”, disse.

A Boeing não respondeu de imediato a pedido por comentário. A fabricante dos EUA entregou 219 aviões 737 MAX a clientes em todo o mundo.