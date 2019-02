Avião perdeu parte da cauda antes de cair em corrida aérea nos EUA

Los Angeles – O avião que caiu durante uma corrida área nos Estados Unidos, matando 10 pessoas e ferindo outras 70, perdeu parte da cauda segundos antes do acidente, revelaram investigadores nesta sexta-feira.

O P-51 Mustang, um caça da Segunda Guerra Mundial, caiu sobre os espectadores da corrida aérea de Reno, Nevada, na sexta-feira passada, em um terrível acidente gravado por diversas pessoas e postado na Internet.

O aparelho – pilotado pelo veterano Jimmy Leeward – foi modificado para corridas aéreas, e tinha vários dispositivos “experimentais”, revela um vídeo gravado pelo piloto momentos antes do acidente.

O relatório do Conselho Nacional de Segurança para os Transportes (NTSB) concluiu que o avião “experimental P-51D de Nº79111 atingiu o solo após a perda de controle durante manobras” sobre o aeroporto de Reno.

“O avião havia completado várias voltas e quando realizava uma curva pronunciada à esquerda sobre a torre de chegada guinou repentinamente para a esquerda e depois para a direita, afastando-se da pista e mergulhando”.

“Os relatórios de testemunhas e as provas fotográficas indicam que uma peça da fuselagem se separou do avião durante a manobra. Depois (…) o avião mergulhou e bateu no solo…”, concluiu o NTSB.