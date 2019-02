Avião militar cai na Espanha, diz premiê

Madri – O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, disse que um avião militar de transporte caiu perto do aeroporto de Sevilha, matando sua tripulação. Mariano Rajoy afirmou até 10 tripulantes estavam a bordo do avião modelo Airbus A400M, mas ainda não se sabe se outros ficaram feridos.

A autoridade aeroportuária espanhola AENA confirmou que o aeroporto de Sevilha foi fechado neste sábado porque a equipe de bombeiros estava ajudando em um acidente de avião nas proximidades. Todos os voos para Sevilha estão sendo desviados para os aeroportos de Málaga e Jerez, informou a AENA.

Um parque industrial perto do local da queda do Airbus ficou sem energia elétrica como resultado do acidente. Fonte: Associated Press.