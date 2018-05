Avião faz pouso de emergência no Quênia após impacto de pássaros

Nairóbi – Um avião da companhia alemã Condor teve que realizar uma aterrissagem de emergência na manhã desta terça-feira no aeroporto internacional de Mombaça, a principal cidade do litoral do Quênia, depois que dois corvos se chocaram contra um dos motores.

O avião realizou uma escala no aeroporto queniano para decolar novamente rumo à ilha tanzaniana de Zanzibar, mas teve que voltar, segundo confirmou o chefe da polícia regional Noah Mwivanda ao jornal “Daily Nation”.

A aterrissagem de emergência foi realizada de forma segura e não houve feridos após o incidente. Os turistas serão levados amanhã à ilha da Tanzânia em outro avião.

Trata-se da segunda aterrissagem de emergência que ocorre neste aeroporto em oito meses, depois que em outubro uma aeronave da companhia turca Turkish Airlines também teve que aterrissar ao se chocar com outro pássaro.

Segundo o jornal “Daily Nation”, a proximidade de um aterro sanitário faz com que os pássaros sejam uma ameaça para os aviões.