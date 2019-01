Avião faz pouso de emergência em Orlando após fumaça na cabine

Miami – Um avião da companhia Jet Blue, que tinha como destino o aeroporto de La Guardia, em Nova York, foi obrigado a fazer um pouso de emergência em Orlando nesta quarta-feira devido à presença de fumaça dentro da cabine.

A aeronave, que tinha 88 pessoas a bordo, fez a aterrissagem emergencial no Aeroporto Internacional de Orlando. Seis pessoas, sendo três passageiros e três tripulantes, precisaram ser atendidos pelo serviço médico do local, segundo o jornal “Orlando Sentinel”.

Dangerous fumes on my @JetBlue flight to this morning. Thank God we’re safe! pic.twitter.com/vfnsCMLjDv — Glenton Gilzean, Jr. (@GlenGilzean) January 30, 2019

Glenton Gilzean Jr., um dos passageiros do voo, postou no Twitter várias fotos do episódio. As primeiras imagens mostram a fumaça na cabine da aeronave. As demais registram veículos de emergência e bombeiros perto do avião depois do pouso forçado.

As autoridades investigam o que provocou a fumaça na cabine do avião. O voo da Jet Blue tinha como destino Nova York, mas voltou a Orlando uma hora depois de decolar.

O aeroporto internacional de Orlando é um dos mais movimentados dos Estados Unidos devido à presença na cidade de vários parques temáticos, entre eles os da Disney.