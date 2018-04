Avião faz aterrissagem de emergência na Filadélfia por problemas no motor

Washington – Um avião procedente de Nova York foi obrigado nesta terça-feira a realizar uma aterrissagem de emergência na Filadélfia depois de uma peça do motor esquerdo se desprender em pleno voo, informaram a imprensa local.

A aeronave, que chegou de forma segura ás 11h30 ( 12h30,em Brasília), supostamente perdeu pressão violentamente durante o voo depois que uma peça se desprendeu do motor e arrebentou uma janela, informou a filiada local da emissora “NBC”.

Segundo narraram os testemunhas a esse meio, uma passageira foi parcialmente aspirada pelo ar no momento do impacto, mas pôde voltar à sua posição inicial ajudada por outros passageiros.

Nas imagens do avião na pista do aeroporto da Filadélfia, captadas pelas televisões locais, é possível ver o propulsor esquerdo deformado e rodeado de espuma contra incêndios, além de um grupo de bombeiros.

O avião, um Boeing 737-700 da companhia Southwest, procedia do aeroporto de La Guardia, na cidade de Nova York, com destino a Dallas (Texas), e teve que executar a manobra de emergência no Aeroporto Internacional da Filadélfia.