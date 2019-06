Avião da Força Aérea da Índia desaparece com 13 pessoas a bordo

Nova Délhi — Um avião militar da Força Aérea Indiana (IAF) com 13 passageiros a bordo, oito deles membros da tripulação, desapareceu nesta segunda-feira no noroeste do país asiático.

O avião foi contatado pela última vez às 13h (horário local, 4h30 de Brasília) “e desde então não houve mais contato”, informou uma fonte do governo indiano, que pediu anonimato.

Segundo a fonte, um aparelho AN-32 da IAF decolou às 12h25 (3h55) de Jorhat, no estado de Assam, em direção a um aeroporto do estado vizinho de Arunachal Pradesh com “oito membros da tripulação e cinco passageiros a bordo”.

O avião, no entanto, não chegou ao aeroporto ao qual se dirigia e agora a IAF está utilizando “todos os recursos disponíveis” para encontrá-lo, destacou a fonte.

Os acidentes aéreos são comuns entre a frota militar do país e, em um dos piores incidentes dos últimos anos, as autoridades deram como mortos os 29 ocupantes de um avião da IAF que desapareceu em 2016 no oceano Índico.

Apesar de as forças militares terem realizado mais de 200 operações de busca por mar e ar, os destroços da aeronave desaparecida nunca chegaram a ser encontrados.