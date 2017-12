Avião da Air France faz pouso de emergência em Assunção

Um avião da Air France com 274 passageiros a bordo que viajava de Buenos Aires para Paris fez um pouso de emergência na terça-feira no Aeroporto Internacional de Assunção, após uma sobrecarga elétrica, informou a empresa nesta quarta-feira (20).

“A Air France confirmou que em razão de um problema no sistema de iluminação que causou um odor anormal, a tripulação do voo AF229 decidiu aterrissar no aeroporto de Assunção”, indicou a companhia.

O comandante do aparelho, um Boeing 777-200, declarou a emergência em território brasileiro, perto da cidade de Curitiba, revelou à AFP Rubén Aguilar, diretor do aeroporto.

“Não houve fumaça nem fogo, apenas um cheiro de queimado”, explicou. Os mecânicos “constataram que o odor vinha de um artefato elétrico da aeronave que sobrecarregou e fez com que a pintura derretesse por causa da alta temperatura”.

O avião pousou sem problemas no aeroporto da capital paraguaia. Os passageiros e a tripulação pernoitaram em hotéis da região enquanto aguardavam a liberação do avião para nova decolagem.

O voo deve partir esta noite e chegar em Paris na quinta-feira.

Alguns passageiros relataram que viram fumaça sair das asas, mas Aguilar explicou que o piloto precisou derramar combustível para poder pousar a aeronave.

“Tinham combustível para voar 12, 13 horas, por isso não conseguiriam pousar com esse peso, é um procedimento normal”, explicou.

Entre os protocolos de segurança está a substituição da caixa preta, que será submetida a uma avaliação na França, afirmou Aguilar.