Avião com jogador argentino desaparece entre França e Inglaterra

Paris – O jogador argentino Emiliano Sala, do time Cardiff City, estava a bordo de um avião que perdeu contato com os radares sobre o Canal da Mancha na noite de segunda-feira, disseram fontes da polícia francesa.

As guardas costeiras do Reino Unido e da França estavam à procura do avião monomotor, que desapareceu durante voo de Nantes, no oeste da França, para a cidade galesa de Cardiff.

O atacante, de 28 anos, foi contratado na semana passada pelo Cardiff City, que disputa a primeira divisão do Campeonato Inglês, do FC Nantes por 17 milhões de euros, um recordo para o clube galês. Ele jogava na França desde 2012.

Guardas costeiros locais foram alertados pelo controle de tráfego aéreo às 20h23 (horário de Greenwich) de segunda-feira que uma aeronave com duas pessoas a bordo havia desaparecido. Botes salva-vidas e helicópteros foram acionados, mas a busca foi suspensa quatro horas depois, quando as condições climáticas pioraram.

As equipes de busca retomaram o trabalho na manhã desta terça-feira.

“Neste momento, nenhum vestígio da aeronave desaparecida foi encontrado”, disse a polícia de Guernsey, uma ilha no Canal da Mancha.

Dirigentes do FC Nantes e do Cardiff City não comentaram de imediato.

Sala marcou 12 gols na Liga Francesa em 19 jogos pelo Nantes nesta temporada.

a fotografia dele com os seus ex-companheiros de equipe.