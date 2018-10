Avião com 188 ocupantes cai no mar de Java, na Indonésia

Jacarta, 29 out (EFE).- As autoridades da Indonésia confirmaram que o avião desaparecido da companhia local de baixo custo Lion Air caiu no mar de Java, com 188 pessoas a bordo, segundo o diretor das equipes de resgate.

“Foi confirmado o acidente”, disse Yusuf Latif, porta-voz das equipes de emergência que iniciaram uma operação para resgatar as vítimas.

A aeronave, um Boeing 737 com número de voo JT610, desapareceu dos radares 13 minutos depois de decolar do aeroporto de Jacarta às 6h20 (horário local, (20h20 de domingo em Brasília) com destino a Pangkal Pinang.

Nesse momento, o aparelho sobrevoava o mar de Java, disse o diretor da agência nacional de emergência, Muhammad Syaugi, durante entrevista coletiva em Jacarta.

O avião tinha previsto aterrissar uma hora depois da sua partida na cidade citada, que fica na ilha de Bangka.

Em dezembro de 2014, um avião da filial indonésia da companhia AirAsia caiu com 162 pessoas a bordo enquanto realizava o trajeto Surabaia-Singapura.