Avião com capacidade para 100 pessoas cai após decolar no México

Cidade do México – Um avião da Aeroméxico caiu no Estado de Durango, no norte do México, nesta terça-feira, por volta das 16 horas (18 horas, pelo horário de Brasília), logo depois de decolar. O avião, fabricado pela Embraer, transportava 97 passageiros e quatro tripulantes, de acordo com a Secretaria de Transportes do México divulgou em sua página oficial do Twitter. O voo AM-2431 tinha como destino a Cidade do México (veja tuíte abaixo).

A companhia aérea mexicana escreveu em um post, também no Twitter, que está ciente dos relatos de acidente em Durango e está buscando verificar a informação e obter detalhes.

Aeroméxico ha tenido conocimiento de un accidente en Durango y estamos trabajando para verificar la información y obtener detalles. Siga nuestros canales oficiales de comunicación para mayor información. — Aeroméxico (@Aeromexico) July 31, 2018

O governador José Rosas Aispuro escreveu no Twitter que não havia números oficiais de mortes ou feridos ainda.

Imagens de televisão mostram a parte traseira do avião com o logo da Aeroméxico em uma vegetação e uma coluna de fumaça subindo ao ar. Um repórter da rede Milenio disse que alguns passageiros sobreviveram e caminharam a uma rodovia próxima para pedir ajuda.