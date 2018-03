Aeronave cai ao pousar em aeroporto de Katmandu, no Nepal

Katmandu – Um avião da companhia aérea US-Bangla, de Bangladesh, sofreu um acidente nesta segunda-feira no aeroporto de Katmandu, capital do Nepal, após derrapar na pista enquanto aterrissava, deixando um número ainda não confirmado de vítimas.

A aeronave pegou fogo após o acidente, gerando uma grande coluna de fumaça no aeroporto. Imagens divulgadas pela imprensa local e nas redes sociais mostram partes incendiadas do avião, enquanto as equipes de resgate trabalham para retirar as pessoas dos destroços.

Um porta-voz do Exército do Nepal, Gokul Bhandari, afirmou à Agência Efe que 13 pessoas foram resgatadas, mas não repassou informações sobre número de mortos ou feridos no acidente.

O porta-voz do aeroporto de Katmandu, Prem Nath Thakur, disse apenas que o voo S2-AGU da US-Bagla decolou de Daca, em Bangladesh, e estava pousando no momento em que colidiu com a pista.