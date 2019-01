Autoridades retomam buscas por avião onde viajava atacante argentino

Londres – Os serviços de resgate de Guernsey, ilha localizada na parte britânica do Canal da Mancha, retomaram nesta quarta-feira a busca pelo avião onde viajava o jogador argentino Emiliano Sala, do Cardiff City, e que desapareceu na região, informou a polícia local.

“Nós retomamos a busca, dois aviões estão decolando e vamos procurar por uma área específica onde acreditamos que estamos mais propensos a encontrar algo, com base na análise das marés e do clima de quando (o avião) desapareceu”, afirmou a polícia de Guernsey, em sua conta do Twitter.

Sala, de 28 anos, e um piloto viajavam de Nantes (França) para Cardiff quando foi perdida a comunicação com a aeronave no momento em que cruzavam o Canal da Mancha.

Aparentemente, o jogador teria se comunicado com amigos, afirmando que estava com medo de viajar no pequeno avião por conta das turbulências que havia experimentado no voo anterior de Cardiff para Nantes.