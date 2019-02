Autoridades dos EUA e da Coreia se encontrarão antes de Trump e Kim

Seul – Autoridades dos Estados Unidos e da Coreia do Norte se encontrarão novamente este mês em um país asiático não informado antes do segundo encontro entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, no final de fevereiro em Hanói, no Vietnã.

O representante especial dos EUA para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, visitou Pyongyang na semana passada para elaborar detalhes da cúpula de 27 a 28 de fevereiro em Hanói entre Trump e Kim.

Depois de ser informado por Biegun sobre suas discussões na Coreia do Norte, o gabinete presidencial da Coreia do Sul disse que os EUA e a Coreia do Norte usaram a viagem de Biegun como uma chance de explicar que passos concretos eles esperam um do outro.

O conselheiro de segurança nacional da Coreia do Sul, Chung Eui-yong, que conheceu Biegun, relatou que a diplomacia norte-americana e norte-coreana “está funcionando bem”, disse o porta-voz Kim Eui-kyeom. Ele disse que uma reunião de acompanhamento dos EUA-Coreia do Norte à frente da cimeira terá lugar em um terceiro país na Ásia na semana de 17 de fevereiro.

Em Pyongyang, Biegun e Kim Hyok Chol, representante especial da Coreia do Norte para os assuntos dos EUA, discutiram “o avanço da cúpula de Trump e Kim em Cingapura, compromissos de desnuclearização completa, com o intuito de construir uma paz duradoura na península coreana”, afirmou o Departamento de Estado americano em comunicado.

Trump e Kim se encontraram pela primeira vez em Cingapura em junho do ano passado, durante o qual Kim se comprometeu a trabalhar para a “completa desnuclearização” da península coreana, sem fornecer um calendário claro ou roteiro. Fonte: Associated Press