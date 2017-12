Autoridades do Irã cortam acesso a redes sociais

Teerã – As autoridades do Irã cortaram totalmente neste domingo o acesso às redes sociais, após as manifestações de protesto ocorridas em diferentes cidades do país contra as políticas econômicas do governo.

O vice-ministro do Interior para temas políticos, Esmail Yabarzade, disse “que quando há algum conflito, é natural o uso de algumas ferramentas para controlar as concentrações ilegais”, segundo informou a agência oficial iraniana de notícias “IRNA”.

Yabarzade esclareceu ainda que esta medida será aplicada por um período determinado de tempo e é circunstancial.

“Estas decisões são temporárias”, garantiu Yabarzade, que assegurou que “o governo não tem a intenção de fechar as redes sociais” de modo permanente.

As redes sociais de Telegram e Instagram, que funcionavam mal e com interrupções desde o início da tarde, pararam de funcionar totalmente no país. Além disso, a internet em geral funciona com interrupções nas conexões.

Quase todas as convocações para participar nos protestos têm sido realizadas por redes sociais.

Por fim, Yabarzade explicou que o Irã está investigando para saber quem está por trás destes acontecimentos e acrescentou que “a caixa preta dos acontecimentos recentes está sob revisão e as investigações ainda não acabaram”. EFE