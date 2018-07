Autoridades chinesas prendem envolvidos em explosão de fábrica

Pequim – As autoridades da China prenderam várias pessoas pelo suposto envolvimento na explosão ocorrida em uma fábrica de produtos químicos na província de Sichuan, no sudoeste do país, causando 19 mortes, informou neste sábado a agência estatal “Xinhua”.

As primeiras investigações apontam que na fábrica da companhia Hengda, que produz principalmente produtos químicos, estavam sendo realizadas obras ilegais que não tinham passado pelos controles de segurança e de anti-incêndios necessários.

A forte detonação abalou a fábrica na tarde de quinta-feira, na cidade de Yibin, onde 19 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas.

As autoridades, que não detalharam o número de pessoas que foram presas por este incidente, ainda estão investigando o que aconteceu.

Os acidentes são frequentes no setor industrial chinês, apesar das novas iniciativas, as regulamentações permanecem frouxas.

Em 2015, em Tianjin, no norte do país, foi protagonista de um dos incidentes mais trágicos dos últimos anos, onde pelo menos 170 pessoas morreram após uma explosão em um terminal de contêineres do porto da cidade.