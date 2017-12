Autoridade da ONU se reúne com vice-ministro da Coreia do Norte

Pyongyang – O subsecretário-geral para assuntos políticos da Organização das Nações Unidas (ONU), Jeffrey Feltman, se reuniu nesta quarta-feira com o vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Pak Myong Guk, no primeiro dia completo de sua viagem a Pyongyang. Não ficou claro sobre o que os dois discutiram.

Feltman, um cidadão americano e ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, chegou a Pyongyang na terça-feira.

Um porta-voz da ONU disse que ele deveria ter ampla variedade de conversas na cidade durante sua permanência de quatro dias.

Feltman é a primeira pessoa em sua posição a visitar Pyongyang desde 2010. Ele deve conhecer o ministro de Relações Exteriores norte-coreano, Ri Yong Ho, e a equipe da ONU baseada na capital da Coreia do Norte. Seis agências da ONU, com cerca de 50 funcionários, estão no país asiático.